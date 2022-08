Moss bis Kardashian: Wer die wirksamsten Promi-Cremen verkauft

Teure Kardashian Pflege

Kardashians Basispflege "SKKN by Kim" sei mild und parfümfrei, das war es dann aber auch schon mit den positiven Aspekten. Sie sei mit 100 Euro sehr überteuert, weil sie keine hochwertigen Wirkstoffe enthalte.

Auch das Vitamin C Serium ist laut xskincare eine Enttäuschung weil Ethyl-Ascorbinsäure statt reiner Ascorbinsäure enthalten ist.

Fazit des Experten: Kein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Es sei "günstiger Produktionspreis, cooles Packaging, teures Marketing, hoher Verkaufspreis".

Gutes von Hailey Bieber

Nicht restlos begeistert aber solide gemacht sei dagegen Hailey Biebers Pflege fürs Gesicht. Sie setzt bei Rhode auf Peptide und Aminosäuren.

Peptide binden unter anderem Feuchtigkeit und sorgen für eine schnelle Hautregeneration. Der Preis von 30 Euro für eine Tagespflege sei für die Inhaltsstoffe ok, so xskincare. Es gibt aber einige Produkte am Markt, die viel mehr Peptide enthalten - bei einem ähnlichen Preis.