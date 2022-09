Jellyfish Hair: Der Topfschnitt für Fortgeschrittene

Wer zum Friseur geht, hat meistens eine klare Inspiration im Kopf, an der sich der neue Schnitt orientieren sollte. Die wenigsten dachten dabei bisher an ein maritimes Vorbild. Bis jetzt. Denn dank Schauspielerin Nicole Kidman und ihrer aktuellen Fotostrecke im The Perfect Magazine hat nun der "Jellyfish-Haircut" (Quallen-Haarschnitt, Anm.) schlagartig an Bekanntheit zugelegt.