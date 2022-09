Starke Frauen am Lido: Die schönsten Glamour-Roben am roten Teppich

Ja, es gab die obligatorischen Models, die von Luxusmarken oder anderen Firmen eingeladen wurden, um für sie Werbung am roten Teppich der Filmfestspiele zu machen. Das gehört in Cannes schon lange zum "Geschäft", genauso wie am Lido.

Die Filmfestspiele von Venedig standen bei der Eröffnung aber auch für starke Frauen, die ohne lukrative Werbegänge etwas zu sagen hatten. So wie Jury-Präsidentin Julianne Moore. Sie zeigte sich in einer transparenten Robe von Valentino am Eröffnungsabend, das mit unzähligen Pailletten-Applikationen und einem Cape nicht glamouröser sein hätte können.