Neues It-Girl und Vogue-Liebling: Wer ist Emma Chamberlain?

Ihr Podcast auf Platz 1 in 50 Ländern

Wirklich bekannt ist der Workaholic aber mit dem Podcast "Anything Goes" geworden, in dem von Beziehungsfragen über mentale Fitness bis Mode alles behandelt. Der Podcast gilt in den USA als DER Teeniepodcast.

Eine Influencerin will sie trotz ihrer Millionen von Followern auf Instagram und YouTube nicht sein: „Ich finde das Wort ‚Influencer‘ irgendwie ekelhaft“, erklärt sie in einem Interview im Jahr 2020. „Nehmen wir mich als Beispiel: Wenn mich jemand einen Influencer nennt, meint er damit, dass es meine Aufgabe ist, zu beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Ich will unterhalten und ein Freund zu sein. Ich will nicht beeinflussen."