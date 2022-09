Activewear für alle Größen: Wo Plus-Size-Sportlerinnen fündig werden

In Bewegung bleiben, aktiv sein, etwas für die innere Balance tun. Das ist ein Ziel jener, die nach einem langen Bürotag oder einer anstrengenden Arbeitswoche auf der Joggingrunde den Kopf freibekommen oder im Fitnessstudio so richtig ins Schwitzen kommen wollen. Und zwar unabhängig von der jeweiligen Konfektionsgröße. Das ist oft leichter gesagt als getan. Denn für große Größen ist das Angebot an bequemer, funktionaler und modischer Sportkleidung längst nicht so umfangreich, wie für kleine und mittlere.

Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen auch die Produktpaletten. So gibt es nun Label, wie das junge deutsche Modestartup Attāin Studios, das sich Inklusivität und Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat. Von XS bis 3XL gibt es die Tops, Sport-BHs, Leggings oder Jogginghosen zu kaufen, die in Portugal, in einer Frauen-geführten Fabrik unter fairen Bedingungen produziert werden.