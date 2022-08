Neue Gucci-Kampagne: Ganz im Zeichen Stanley Kubricks

Gucci-Kreativchef Alessandro Michele nimmt f├╝r seine neueste Kampagne cineastische Anleihen: Die "Exquisite Gucci"-Kampagne ist eine bis ins kleinste Detail inszenierte Hommage an Regieikone Stanley Kubrick. Die Models und die Mode des italienischen Traditionshauses sind nahtlos in die Szenen eingef├╝gt und werden so zum Teil der Geschichten.