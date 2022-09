Dolly Parton als Hundemode-Designerin: Neue Kollektion "Doggy Parton"

"'Puppy Love' war meine allererste Single und sechs Jahrzehnte später ist meine Liebe zu Tieren so stark wie eh und je. Das hat mich dazu inspiriert, meine eigene Kollektion zu starten, mit Kleidung, Accessoires, Spielsachen und mehr - mit dem gewissen 'Dolly-Flair'", sagt die stolze Sängerin über ihr neuestes Projekt. Teile des Erlöses würden an das Tierheim Willa B Farms gehen, "wo Tiere in Not unendliche Liebe finden. Und brauchen wir das nicht alle?".