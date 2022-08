Cara Delevingne entwirft geschlechtsneutrale Kollektion für Karl Lagerfeld

"Karl liebte und schätzte Cara", heißt es vom Unternehmen weiter. Er fand sie mutig und kühn und bemerkte einmal: "Sie ist eine Persönlichkeit. Sie ist der Charlie Chaplin der Modewelt. Sie ist eine Art Genie, wie eine Figur aus einem Stummfilm."

Mentor

Auch Delevingne ihrerseits bewunderte Lagerfeld, der stets als ihr großer Mentor galt. "Er glaubte an mich, als so viele andere nicht an mich glaubten, mich eingeschlossen. Er war ein Visionär, ein Genie, aber mehr als das ... ein lieber Freund."

Von ihm habe sie einiges über die Modeindustrie gelernt, erzählt das Model im Interview mit der Modezeitschrift weiter. Was er ihr aber auch gezeigt habe: Den älteren Generationen sei nie beigebracht worden, ihre Gefühle verbal zu kommunizieren: "Karl hat sich vor allem mit seiner Kunst ausgedrückt."