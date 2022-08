30 Jahre Cara Delevingne: Das Supermodel feiert runden Geburtstag

Der Count down läuft; in ein paar Tagen wird Cara Delevingne 30. Doch für das Supermodel braucht es keinen speziellen Anlass, sie sorgt in jeder Lebenslage für Schlagzeilen. Jüngst war die Britin mit dem Auto in Los Angeles/ USA unterwegs, um Fast Food und Zeitschriften zu kaufen - und wurde dabei permanent gefilmt. Wie so oft, wenn sie nicht auf dem Laufsteg geht, war sie in normaler Freizeitkleidung unterwegs und gönnte sich eine Zigarette. Diese Banalitäten reichten für bunte Bilder in den Boulevardmedien.