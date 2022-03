Das beeindruckende Vermögen der Cara Delevingne

Was vielleicht nicht alle wissen: Die jüngste der drei Töchter von Immobilienentwickler Charles Delevingne und des ehemaligen It-Girls und Models Pandora Stevens ist die Direktorin des Familienunternehmens, dessen oberster Leiter ihr Vater ist.

Der Wert der Firma soll zuletzt in einem Jahr auf 46,9 Millionen Pfund (ca. 56 Millionen Euro) gestiegen sein. Delevingnes Firma "Cara & Co", die ihre Schauspiel- und Modeleinträge verwaltet, soll rund 57 Millionen Euro wert sein. In Summe würde das Model mittlerweile zu den reichsten jungen Briten zählen. Die Sun spekuliert zudem, dass Caras jüngste Filmrollen, die derzeit für "Tell it Like a Woman" vor der Kamera steht und in Kürze mit den Dreharbeiten zum Thriller "Punk" beginnt, noch vor ihrem 30. Geburtstag im August ihr Vermögen auf über 100 Millionen anheben könnten.

Demnach sei Delevingne reicher als der 28-jährige Popstar Harry Styles (80 Millionen Pfund), die 26-Jährige Sängerin Dua Lipa (43 Millionen Pfund). Lediglich Ed Sheeran (31) sei Cara mit seinen 236 Millionen Pfund einiges voraus.