Met Gala: Cara Delevingne versteckt ihre Hautkrankheit nicht

Sie war eine der am meisten erwarteten Gäste der Met Gala 2022. Kein Wunder, so sorgte Model Cara Delevingne bereits in vergangenen Jahren für erinnerungswürdige Momente bei den "Oscars" der Mode.

Im Vorjahr zeigte sie etwa mit "Peg the Patriarchy" eine politische Botschaft auf ihrem Zweiteiler von Dior. 2019 erschien sie im semi-transparenten Regenbogen-Jumpsuit, der ganze 600 Arbeitsstunden in Anspruch genommen haben soll.