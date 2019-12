Assistent erzählt: Woran Karl Lagerfeld wirklich starb

Einer seiner engsten Vetrauten sprach nun erstmals über die Umstände seines Todes. Sebastien Jondeau, über 20 Jahre lang Lagerfelds persönlicher Assistent, gab in einem Interview mit dem französischen Magazin Paris Match nun an, der Designer sei nicht wie bislang angenommen, an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Er habe an Prostatakrebs gelitten, so der 44-Jährige, der Lagerfeld stets auch als Bodyguard zur Seite stand.

Von seiner Erkrankung gewusst habe bis zum Schluss niemand. "Es war schwer, geeignete Behandlungen zu finden. Manchmal waren die Nachrichten gut, manchmal schlecht, so Jondeau. Bereits 2015 soll Lagerfeld die Krebsdiagnose erhalten haben.