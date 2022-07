Schmucker Trend: Ein Armband für die Ewigkeit

Eine ganz besondere Freundschaft, eine neue Liebe, das erste Kind: Manche Menschen, manche Ereignisse hinterlassen tiefe Eindrücke im Leben – so sehr, dass man diese auch symbolisch für immer bei sich tragen will. Knüpfte man in jungen Jahren zu diesem Zweck noch Freundschaftsbänder, die getragen wurden, bis sie irgendwann von selbst abfielen, bieten sich später weitaus permanentere oder hochwertigere Alternativen.