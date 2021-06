Spiel, Satz, Schmuck weg

Diese verlor ihr hochkarätiges Accessoire einst mitten im Spiel – und bat darum, den Satz so lange zu unterbrechen, bis es gefunden war. Medial wurde der Vorfall lange auf das Jahr 1987 datiert, bis vor einigen Jahren Everts PR-Beauftrage gegenüber dem Portal The Adventurine korrigierte, dass es sich um die US Open im Jahr 1978 gehandelt hatte.