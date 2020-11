Second-Hand-Händler: „Wir geben Dingen ein zweites Leben“

First Hand heißt die Second-Hand-Mode-Boutique von Birgit Ruzowitzky. Wir kommen mit einem Sack Altkleider vorbei – und reden über das Geschäft

„Schuhe sind mein Sargnagel“, sagt Birgit Ruzowitzky, Betreiberin einer Second-Hand-Boutique in Klosterneuburg. Sie nehme nur neue Schuhe, typische Fehlkäufe. Aber trotzdem fänden diese nur schwer eine neue Besitzerin. „Ich nenne es das Aschenputtel-Syndrom – dieses eine paar Schuhe muss gefallen und passen. Die Trefferquote ist gering“, sagt Ruzowitzky.

Wir besuchen die Boutique in Klosterneuburg mit einem Sack ausgemusterter Kleidung.

Ruzowitzky: Ich schaue mir gerne jedes Stück an, bin aber sehr selektiv bei dem, was ich nehme.

KURIER: Was nehmen Sie gerne?

Ruzowitzky: Derzeit keine Hosenanzüge, weil kaum jemand Bürogewand braucht. Auch Abendmode und Ballkleider gehen heuer leider gar nicht. Ich nehme nur besondere Stücke.

Die Expertin mustert jedes Stück, von 30 Teilen nimmt sie vier entgegen: Kleider, an denen zum Teil noch der Preiszettel hängt, eines davon ein Designerstück. Sie schreibt einen Lieferschein.

Ruzowitzky: Ich nehme die Sachen bis zum Ende der Saison in Kommission. Dann bekommen Sie entweder das veranschlagte Geld (in unserem Fall total 100 Euro) oder die Ware retour. Damit muss ich nichts vorfinanzieren, brauche kein Lager. Was ich nehme, hängt gleich im Geschäft.

KURIER: Das machen Sie seit 18 Jahren so?

Ruzowitzky: Ja. Und das Geschäft läuft gut. Es trägt mich, meine Angestellte und alle Kosten. Meist bleibt auch noch ein bisschen was übrig. Reich wird man damit aber nicht.

KURIER: Könnte ich meine Ware gegen etwas anderes tauschen? Die Gummistiefel würden mir gefallen.

Ruzowitzky: Nein, ich mache keine Tauschgeschäfte. Die Gummistiefel kosten 29 Euro und ich lasse auch gerne mit mir handeln.

Ruzowitzky ist ein Second-Hand-Profi. Sie hat den Blick für die besonderen Stücke, für die Kundinnen. In ihrem Geschäft dreht sich die Ware rasch, sodass viele Stammkundinnen oft vorbei kommen, um zu schauen und zu stöbern. Über ihr Anfänge erzählt sie, dass 10.000 Euro ihr Startkapital waren, ausgeborgt von ihrer Mutter. Seither habe sich das Geschäft in Klosterneuburg zu einem Fixpunkt für viele Kundinnen aus der Umgebung entwickelt. „Viele bleiben stehen, bevor sie zum Shoppen in die Stadt fahren – und ersparen sich den Weg, wenn sie schon bei mir etwas finden.“

Wie verankert Ruzowitzky in der Klosterneuburger Community ist, zeigen ihre Shopping Partys (sofern Corona das zulässt): Da wird für Freundinnen ab 18 Uhr Musik gemacht und Prosecco geöffnet. Gemeinsam stöbert man sich durch die Ware und fast immer finden fast alle etwas. Wobei: „In einer Fünfer-Gruppe ist garantiert immer eine Person dabei, die nichts findet“, erzählt Ruzowitzky. „Weil sie mit Second Hand nichts anfangen kann, weil das Konzept nichts für sie ist, weil sie zu reserviert ist für etwas Altes.“ Aber die anderen gehen sehr glücklich nach Hause. So wie wir mit den Gummistiefeln.