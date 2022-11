Rollkragenfans Hepburn, Jobs und Macron: Warum sie auf warme Hälse setzen

Im Frühling konnte man noch Emmanuel Macrons üppiges Brusthaar bewundern. Lässig posierte der französische Präsident im Instagram-Schnappschuss auf dem Sofa, das weiße Hemd geradezu skandalös weit aufgeknöpft. Mittlerweile sind einige Monate ins Land gegangen, die Temperaturen empfindlich gesunken und die Energiepreise deutlich gestiegen. Statt mit offenem Hemd sitzt man mit warmer Weste und dicken Socken in sparsam-kühlen Homeoffices oder Büros. Auch Macron passt sich – publikumswirksam – den Gegebenheiten an. So erschien er zum Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich des Tages der deutschen Einheit warm eingepackt im dunklen Rollkragenpulli unter dem Sakko.