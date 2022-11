Governors' Awards: Die schönsten Red-Carpet-Roben

Der winterliche Awardshow-Reigen hat gestern in Los Angeles offiziell begonnen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences lud in Los Angeles zu den jährlichen Governors' Awards, bei dem Preise für das Lebenswerk ausgewählter Künstlerinnen und Künstler vergeben wurden. Die wahre Show begann aber bereits vor Beginn der Verleihung, auf dem roten, beziehungsweise schwarzen Teppich.