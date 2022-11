Tom Ford: Was die Übernahme für die Modewelt bedeutet

Gerade mit letzterer Marke verbindet Tom Ford eine langjährige Geschichte. Nachdem er 1990 als Designer für die Damenlinien bei Gucci anheuerte, wurde er vier Jahre später zum Creative Director ernannt. Ein Jahrzehnt lang kontrollierte er schließlich Herren-, Damen- und Beautylinie. Der Stardesigner hauchte der verstaubten Modemarke Leben ein, vervielfachte ihren Umsatz und wurde mit der Zeit schließlich genauso berühmt wie die Berühmtheiten, die er einkleidete.

Bis Ende 2023 soll Ford Kreativdirektor seiner Marke bleiben. Unklar ist, ob das Geschäft ohne den Stardesigner selbst an der Spitze an Zauber verlieren wird. Abzuwarten bleibt auch, ob seine Entscheidung, an einen Schönheitsriesen und nicht an einen großen Modekonzern zu verkaufen, einen weiteren Trend setzt.