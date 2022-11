Nach Tiktok-Aufruf: Sängerin Lizzo schenkt Fan ihre Luxus-Robe

20 Minuten, bevor die Dichterin zum Flughafen für die Preisverleihung musste, war es schließlich soweit: Sie erhielt ein Paket mit Lizzos Original-Outfit. Anders, als ursprünglich gebeten, handelte es sich jedoch um das bodenlange fuchsiafarbene Kleid der Künstlerin von den American Music Awards 2019.

Denn die Sängerin war besorgt darüber, ihr Emmy-Kleid zu verschicken, erzählt sie in einem am Freitag veröffentlichten Tiktok-Video, weil es zerrissen war.

"Ich musste schnell handeln", so Lizzo. "Mein AMA-Kleid war meinem Emmys-Kleid sehr ähnlich und ehrlich gesagt auch genauso süß. Also fand ich es in meinem Lager, ließ es reinigen und schickte es weg."