Luxusmarke Moncler verzichtet auf Echtpelz

Moncler will von nun an keinen Echtpelz mehr verwenden. Das italienische Unternehmen verpflichtet sich mit seinem Beitritt zum Fur Free Retailer-Programm: Tierpelz von speziell gez├╝chteten oder in freier Wildbahn gefangenen Tieren wird es ab der Kollektion Herbst/Winter 2023 nicht mehr geben.

ÔÇ×Das Unternehmen wird in diesem Jahr die Beschaffung von Pelz einstellen; die letzte Kollektion mit Pelz wird im Herbst/Winter 2023 erscheinen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit Monclers kontinuierlichem Engagement f├╝r verantwortungsvolle Gesch├Ąftspraktiken und baut auf der konstruktiven und langfristigen Zusammenarbeit der Marke mit der italienischen Tierschutzorganisation LAV als Vertreter der Fur Free Alliance aufÔÇť, hei├čt es von Seiten des Unternehmens.