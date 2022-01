Spitzenkoch Johannes Nuding: Die Heimkehr des Drei-Sterners

„Es kommt nicht immer auf die Größe an. Viele der weltbesten und bekanntesten Restaurants findet man in kleinen Orten und abgeschiedenen Regionen. Es kommt nicht darauf an, wo man etwas macht – sondern was man dort macht.“ Er nennt etwa Ferran Adria im katalanischen Roses oder Andreas Caminada in Fürstenau (Graubünden).

Nun kehrt er mit seiner Frau Lilit zurück, die er in Moskau kennengelernt hat. Acht Jahre hatte er dem „The Sketch“ seine kulinarische Handschrift verpasst, davor war er in Paris und Moskau tätig. „Während dieser Zeit haben wir sehr viel erreicht, all das lasse ich in London zurück.“ Vor allem die Menschen, mit denen er in London, Paris und Moskau zusammengearbeitet habe, werde er vermissen.