Nervenkitzel: So haben Sie Eier garantiert noch nie geschält

Philip Tam, Psychiater und Dozent für klinische Studien in New South Wales, erklärte in einem Interview mit dem Portal cnet: "Die Vorfreude auf ein bereits bekanntes oder vorhergesagtes Endergebnis ist sehr aufregend. Es ist der Aufbau von Aufregung und Spannung mit einer abschließenden kathartischen Entspannung, der uns alle so fesselt oder sogar süchtig macht."

"Man kann es mit der Reaktion, eines kleinen Kindes vergleichen, wenn ein Springteufel bzw. ein Clown aus einer Box springt", sagte er. "Das Kind weiß, was passieren wird, wenn der Griff wiederholt wird, aber das mindert nicht den Spaß und die Aufregung, wenn der Clown aus dem Behälter springt!"