Fragwürdiger TikTok-Trend: Gefrorene Gurken für schönere Haut

Es vergeht kaum eine Woche, in der kein neuer TikTok-Trend viral geht: Unter dem Hashtag #frozencucumberchallenge (also gefrorene-Gurken-Challenge) laden gerade hunderte User Videos hoch, in denen sie gefrorene Gurken als Skincare-Produkte verwenden. Gurken in der Hautpflege sind ja bereits seit langer Zeit beliebt – wegen des hohen Wasser- und Vitamin C-Gehalts werden sie oft als Maske oder Cremes aufgetragen. Das Ziel: eine kühlende und hydrierende Wirkung. Statt Gurkenscheiben auf den Augen greifen nun aber immer mehr User zum "Skin Icing".