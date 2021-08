Warum jede Frau den Beautytrend Microdosing kennen sollte

Keinesfalls täglich

Dermatologin Barbara Franz empfiehlt außerdem, die Haut an neue, hochpotente Wirkstoffe stets langsam zu gewöhnen – selbst, wenn sie in einem Produkt nur in geringer Dosis enthalten sind. „Vor allem sehr helle Hauttypen müssen vorsichtig sein, da sie empfindlicher sind.“

Gerade bei Retinol, das nach wie vor als Goldstandard der Anti-Aging-Pflege gilt, rät die Wiener Hautärztin, keinesfalls sofort mit einer täglichen Anwendung zu starten: „Ein- bis zweimal pro Woche reicht zu Beginn. Die Haut profitiert auch bei so einer geringen Menge.“

Auch bei anderen Inhaltsstoffen gilt jedoch: „Wird die Haut plötzlich rot, schuppt sich oder entwickelt gar eine Periorale Dermatitis (Ausschlag im Mundbereich), handelt es sich meist nicht um eine Unverträglichkeit, sondern eine Überdosierung“, weiß Barbara Franz. „Dann sollte ein paar Tage lang gar nichts angewendet werden – und danach der Inhaltsstoff sehr langsam wieder integriert werden.“