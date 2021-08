Sie heißen „Feeling Just Lime“, „Dulche de Leche“ oder „Miami Beet“ – und sind keine neuen Trend-Cocktails oder hippen Desserts. Namen wie diese tragen die aktuellen Farbtöne internationaler Nagellack-Marken. Es gilt, aus der schier unendlichen Menge an Fläschchen in den Drogerieregalen nicht nur optisch, sondern auch mit cleverem Marketing herauszustechen.

Die Konkurrenz um die kaufkräftige Kundschaft ist schließlich groß: 850 Millionen Euro geben österreichische Haushalte laut dem Marktforschungsinstitut GfK pro Jahr für Kosmetik aus. Wie groß die Lust auf Abwechslung an den Händen ist, zeigt ein kurzer Blick auf Instagram. Auf der Fotosharing-Plattform finden sich unter dem Hashtag #manicure über 40 Millionen Aufnahmen.