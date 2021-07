Wie die Kardashian-Schwestern ihren Status als Make-up-Mogule absichern

Der Andrang auf der Website war damals so groß, dass alle Produkte innerhalb einer Minute ausverkauft waren. In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Youtube-Serie über die Anfänge von Kylie Cosmetics brachte ihre Marketing-Chefin Jen Cohan das Erfolgsgeheimnis auf den Punkt: „Sie hat es geschafft, ihre eigenen Unsicherheiten in etwas Positives zu verwandeln.“ Als Jugendliche war Jenner wegen ihrer schmalen Lippen gemobbt worden, begann sich deshalb intensiv mit Make-up zu beschäftigen – und erkannte eine Marktlücke.

Auf klassische Werbung verzichtete nicht nur ihre Schwester Kim, sondern auch sie von Anfang an. Stattdessen bewarb nur sie allein ihre Marke: „Ich wusste, was meine Generation sehen wollte.“ Auf die veränderten Wünsche ihrer Generation geht sie mit dem aktuellen Relaunch ein. Dobrowsky: „Man muss sich immer wieder neu erfinden.“