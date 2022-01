Afrikanische Küchen: Ein ganzer Kontinent am Teller

Eine Suppe aus den typisch afrikanischen grünen Okra-Schoten heißt etwa im Senegal Supu kandj (auch Soupou kandja) und wird mit Reis serviert. Auf Mauritius nennt man die Okrasauce Lalo und in Ghana oder Nigeria schlicht Okra Soup. Maniokblätter, die ebenfalls in vielen Gerichten vorkommen, nennt man im Kongobecken Saka-saka, auf Madagaskar Ravitoto oder in Mosambik Matapa.

Maisbrei und Biltong

So groß der Kontinent, so spärlich sind Orte in Österreich, um afrikanische Gerichte zu verkosten. Sogar in Wien. Zwei äthiopische Lokale finden sich. Dazu zwei oder drei weitere, die kreative Fusionsküchen anbieten. Da ist immerhin die eigene Küche ein Ausweg. Vorbehaltlich, dass exotische Grundprodukte erhältlich sind, wie etwa in Wien.