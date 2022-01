Die Verkostung der Welt: Neue Geschmäcker für den Gaumen

Faszination auf dem Teller übten auch Sushi, Maki und andere japanische Köstlichkeiten, die in gesäuertem Reis gerollt werden, aus. Wenn wir schon in Asien sind: Suppen mit langen Nudeln, wie sie in Vietnam, Thailand oder auch in China und Japan eine große Tradition haben, will man rund um die Welt ebenso nicht mehr missen.

Neue Trends

Für jene, die immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen sind, köchelt immer irgendwo schon das nächste heiße Trend-Gericht auf dem Herd. Schlechter als ihre bereits bekannten Pendants sind sie sicherlich nicht, es lohnt sich, sich darauf einzulassen. „Küchen von Welt“, die sich behaupten und Wertschätzung verdienen, sind schließlich alle.