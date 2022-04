Herzogin Meghan bei den Invictus-Games: Die besten Looks

Zum ersten Mal seit Monaten zeigte sich Meghan, Herzogin von Sussex, wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry reiste sie über Ostern zu den Invictus Games, einem Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten, in Den Haag an. Umso genauer stand sie unter Beobachtung durch die Öffentlichkeit. Ihr Auftritt und speziell ihre Outfits brachten ihr jedoch viel positives Feedback ein.