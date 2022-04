Gilded Glamour: Welche Bedeutung hinter dem neuen Trend-Stil steckt

Wer in das Motto der Met Gala 2022 eintauchen will, sieht sich am besten "Zeit der Unschuld" an. Die Modeparty des Jahres, die von Vogue Chefin Anna Wintour veranstaltet wird, hat als Dresscode "Gilded Glamour" angegeben.

Es ist der Stil des "Vergoldeten Zeitalters" (Gilded Age) im Osten der USA am Ende des 19. Jahrhunderts - eine Ă„ra, in der auch der Kultfilm "Zeit der Unschuld" spielt mit Winona Ryder und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen.

Der Begriff "Gilded Age" wurde von Mark Twain geprägt und beschreibt die wirtschaftliche Blütezeit in den USA nach dem Sezessionskrieg.

Reichtum zeigen

Damals waren Kleider in der Upper Class New Yorks vor allem eines: Ausdruck von Reichtum. Der Stil kann also als dekadent beschrieben werden und ist nicht unumstritten, geht es doch hauptsächlich darum, sein Vermögen zur Schau zu stellen.

Je mehr, desto besser lautete das Motto. Durch die damals neuen Webmaschinen war es den wohlhabenden Damen möglich, schnell zu mehr Kleidern zu gelangen.