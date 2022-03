Farbenexplosion: Die besten Reise-Outfits von Herzogin Kate

Prinz William und Herzogin Kate sind im Auftrag von Queen Elizabeth II. (95) unterwegs, die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum begeht. Am Dienstag landeten sie in Jamaika, der zweiten Station ihrer achttägigen Tour in drei ehemaligen Kolonien, die am kommenden Samstag auf den Bahamas endet.

Kate fällt mit sommerlichen Farben auf: In Kingston auf Jamaica, der Geburtsstadt von Bob Marley, wagte sie sich an die Trommel. Für ihre Jam-Session wählte sie ein ärmelloses Sommerkleid in Türkis und Koralle.