Sie ist der stylishste Royal - und es ist weder Meghan noch Kate

Bei ihren Red-Carpet-Auftritten setzt die 36-jährige deutlich öfter auf Farbe als die britischen Royals. So entschied sie sich für den Rosenball in Monte Carlo im Jahr 2016 für eine spektakuläre Robe in Rot von Giambattista Valli. Und für die Filmfestspiele in Venedig im Jahr 2017 griff die zweifache Mutter zu Pink von Valentino.