10 Jahre Duchess of Stylish: Warum der „Kate-Effekt“ kein Ende nimmt

Royale Influencerin

Zehn Jahre und 500 Outfits später ist der Hype um die Herzogin ungebrochen – sogar im an Events armen Pandemie-Jahr. Die Suchanfragen nach Kate-Looks seien im Lockdown um 80 Prozent gestiegen, meldete das Web-Portal Love the Sales. Denn natürlich weiß sich die 39-Jährige mit Statement-Kragen oder Schleifenblusen auch im Videocall in Szene zu setzen – und so dem wohltätigen Kern ihrer Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie wurde aus der sportlichen Kunstgeschichtestudentin eine globale Stilikone? Die Journalistin Susan E. Kelley dokumentiert in ihrem Blog „What Kate Wore“ jedes einzelne Outfit der Herzogin und generiert dabei an die 8.000 Zugriffe täglich. Viele sehen in ihr das „Girl Next Door“, erklärt Kelley die anhaltende Anziehung. „Sie wirkt nahbar, wie jemand, der über sich selbst lachen kann. Dass sie Luxuslabels wie Erdem und Alexander McQueen mit Zara oder Topshop mixt, unterstreicht das. Fans finden es aufregend, dass sie die gleiche Bluse kaufen können wie die Duchess of Cambridge.“