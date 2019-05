Royals und die hohe Kunst der medialen Inszenierung

„Perfekt wie in keinem anderen Königshaus wurden mediale und königliche Inszenierung miteinander vermählt“, analysiert Medienbeobachter Jo Groebel. „Das Tolle ist, dass in dieser gigantischen Familienshow durch neue Personen immer frischer Wind reinkommt. Bei Kate und Meghan wird die Fantasie bedient, dass es auch Bürgerliche in den Palast schaffen können.“

Auch Fan-Seiten schießen wie Schwammerln aus dem Boden. Auf ihrem Blog „What Kate Wore“ dokumentiert Ex-Journalistin Susan E. Kelley penibel jedes Outfit der modeaffinen Herzogin, Ableger über deren Kinder und Meghan folgten. Werden die Stilikonen in einem halbwegs leistbarem Kleidungsstück abgelichtet, ist dieses in der Regel binnen Stunden ausverkauft.

Das Griss um royales Bildmaterial hat auch gute Seiten: Die alleinerziehende Mutter Karen Anvil schoss vor einem Jahr als Zaungast ein Foto von Kate, William sowie dem damals frisch verlobten Paar Harry und Meghan auf dem Weg zur Weihnachtsmesse. Die Aufnahme der in Anlehnung an die Beatles „Fabulous Four“ genannten Jung-Royals brachte der Britin bis dato 40.000 Pfund ein. Mit dem Geld will sie die Ausbildung ihrer Tochter finanzieren.