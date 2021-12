Neuer Stil: Was sich Kate von Meghan abgeschaut hat

Weite Hosen, weniger verspielt

Auch was die Schnitte ihrer Kleider angeht, greift Kate just seit dem Abdanken ihrer Schwägerin Meghan aus den Königshaus auf neue Varianten. Trug Kate früher nur klassisch ab dem Bauch taillierte Mäntel und Kostüme, wagt die Herzogin jetzt moderne Stücke - die durchaus an den Stil von Meghan erinnern. Könnte gut sein, dass sich Kate vom viel gelobten Meghan Style etwas abgeschaut hat.

Die 39-Jährige ist jedenfalls nun auch in weiten Marlene Hosen statt in engen dreiviertel Hosen zu sehen, dazu gibt es oft weniger verspielte Accessoires als früher und auch auf zu aufgeföhnte Frisuren mit Extrem-Locken verzichtet die Frau von Prinz William meist. Sie mag es seit Kurzem auffälliger und dennoch reduzierter - ganz so wie auch ihre Schwägerin.