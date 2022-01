Der große Frauenversteher: 60 Jahre Mode von Yves Saint Laurent

Doch der Status der Haute Couture bröckelt bereits. Pop-Art, Beatles-Mania, Swinging London: In den 1960er-Jahren dürstet es die Jugend nach Neuem. Auch in der Mode. Die elitäre Maßschneiderkunst gilt ihr als dekadent. Saint Laurent passt sich an und eröffnet 1966 in Paris die erste "Rive Gauche"-Boutique. Unter diesem Namen hatte er eine Linie für hochwertige Konfektion, die Prêt-à-Porter, lanciert. Später dringt er über die Vergabe von Lizenzen bis in den Massenmarkt vor. Selbst beim Textilgiganten C&A gibt es in den 1980er-Jahren Produkte mit dem berühmten Logo "YSL".