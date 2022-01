Fashion Week: "Jurassic Park"-Star Goldblum überrascht als Prada-Model

Getoppt wurde das Spektakel mit einer Reihe von Jungschauspielern wie Louis Partridge und Asa Butterfield, die in glänzenden Overalls und Leder-Trenchcoats ebenfalls Laufsteg-Luft schnupperten. „Diese Kollektion zelebriert die Idee der Arbeit – in all ihren verschiedenen Bereichen und Bedeutungen“, sagte Miuccia Prada. Sie betonte die Bedeutung formeller Arbeit und dessen, was sie sich als repräsentative Garderobe vorstellt. „Mit dieser Kleidung unterstreichen wir, dass alles, was ein Mensch tut, wichtig ist.“

Warum ausgerechnet eine Reihe an Hollywood-Feschaks ihre Kreationen vorstellen sollte? Sowohl Kino als auch Theater seien laut der Chefdesignerin „Spiegel der Realität“. Letztere wird die Modewelt auch in den kommenden Monaten vor Herausforderungen stellen. Ab Montag finden in Paris die Haute-Couture-Schauen statt, gefolgt von den Modewochen (dann für Frauenmode) in New York, London, Mailand und Paris ab Februar. Ganz verzichten wollen viele Marken nicht mehr auf Live-Shows. Sicherheit ist wichtig, jedoch auch: The Show Must Go On.m. zelenko