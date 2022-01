Leistbarer Klassiker: Katie Holmes zeigt sich im Mantel um 160 Euro

Zu Jahresbeginn stellt Katie Holmes mal wieder ihren Status als Modeikone unter Beweis. In New York wurde die Schauspielerin diese Woche in einem lässigen Freizeit-Look von Paparazzi abgelichtet. Wie so häufig, setzte die 43-Jährige dabei auf einen Mix aus Luxus und Leistbarkeit.

Mango trifft auf Chanel

Holmes grüner Wollmantel stammt aus der aktuellen Kollektion der spanischen Modekette Mango - und kostet 159,99 Euro. Farblich passender Akzent mit deutlich höherem Preisschild ist die grüne Handtasche von Chanel.