Via Facetime: Katie Holmes' Stylistin berät zum Schnäppchenpreis

Ein Drittel davon spendet der Modeprofi an "Food Bank for New York", eine gemeinnützige Organisation, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.

"Lasst uns das Beste aus dieser beängstigenden Situation machen und uns ablenken und eine Stunde lang uns etwas Gutes zu tun", schreibt Bornstein auf ihrer Website. "Die Stunde kann verwendet werden, wie Sie es wollen, aber ich schlage vor, dass wir mit einer Runde Ausmisten anfangen."

Danach könne man laut der Expertin dazu übergehen, neue Outfits mit dem Inhalt des Kleiderschranks zusammenzustellen.