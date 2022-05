4 Taschen-Labels, um sich von der Masse abzuheben

Nachdem sie bei großen Firmen wie The Row und Khaite gearbeitet und dort einige Accessoire-Bestseller entworfen hatte, beschloss die New Yorkerin Amy Zurek ihr eigenes Handtaschen-Label Savette zu gründen – und damit den Begriff "It-Bag" neu zu definieren. Die Modelle der 32-Jährigen sind zeitlos und haben dennoch das gewisse Etwas. Produziert wird in Florenz, besonders viel Liebe steckte Zurek in den Verschluss.

