Kaktus am Handgelenk: Naht das Ende herkömmlicher Ledertaschen?

Langlebiger geht nicht

Der Markt für Lederalternativen wächst seit Jahren stetig. Auch weil die Kundschaft zunehmend danach fragt. Veganes Essen boomt, der Wunsch nach tierfreier Mode ist da nicht mehr weit.

Ist das Ende von herkömmlichem Leder somit vorprogrammiert? Für Sebastian Leitinger eine schwierig zu beantwortende Frage. Der Gründer des auf zeitlose Leder-Taschen und -Schuhe spezialisierten Wiener Labels Glein beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Mode.

„Wir stellen uns ständig die Frage nach den nachhaltigsten Materialien für unsere Produkte und ziehen dabei immer wieder Lederalternativen in Betracht. Bisher konnte aber keine vegane Alternative unsere Ansprüche besser erfüllen als ganzstufig in der EU gegerbtes Rindsleder.“ Das tierische Produkt sei in Sachen Haltbarkeit und Tragekomfort nach wie vor unangefochten die Nummer eins. Lederalternativen, auch wenn sie nicht aus Kunststoff, sondern auf Basis von Pilzen oder Ananas entstehen, pauschal als die nachhaltigere Alternative zu bezeichnen, findet Leitinger kurzsichtig. „Natürlich fällt der ethische Aspekt mit den Tieren komplett weg. Jedoch ist es nach wie vor so, dass das Rindsleder ein Nebenprodukt der Milchproduktion und Fleischherstellung ist. Tierhaltung nur für die Lederproduktion wäre überhaupt nicht rentabel, das Fleisch ist ein Vielfaches wert.“