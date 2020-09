Trendprodukt: Die Krux beim tierfreien Leder

Erdöl vs. Ananas

Doch ist Kunstleder automatisch die unbedenklichere Lösung? Ganz so einfach ist es nicht. Meist wird dieses aus Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC, und Polyurethan hergestellt – und ist somit alles andere als umweltfreundlich. Dass es auch ohne Unmengen an fossilen Rohstoffen geht, will die Designerin Sabrina Satzinger beweisen. Für die Taschen ihres Labels Saborka verwendet die Wienerin zum Großteil Piñatex, eine Lederalternative aus Ananasblättern. „Mir war es wichtig, von Anfang an vegane Taschen anzubieten“, sagt Satzinger im KURIER-Interview. „Vor ein paar Jahren habe ich jedoch ausschließlich mit Erdöl-basierten Materialien gearbeitet. Und das war mir ein Dorn im Auge.“ Mittlerweile sei glücklicherweise der Einkaufspreis für Piñatex auch für eine kleine Firma wie ihre leistbar.

Dass echtes Leder nach wie vor für höchste Qualität stehe und Kunstleder oft als minderwertige Alternative gesehen wird, findet die 28-Jährige nicht gerechtfertigt: „Man sollte nicht jedes Kunstleder über einen Kamm scheren, denn es gibt extrem große Qualitätsunterschiede.“