Klimasünder Mode: Nur auf Fast Fashion hinzuhauen, wäre unklug

Bye, bye Trends?

Ist die einzige Lösung also eine Abkehr von Trends? „Nein“, sagt die Wienerin. „Der Zauber soll und darf natürlich erhalten bleiben. Dennoch liegt es in der Verantwortung der Designer, diesen Zyklus zu verlangsamen.

Wenn wir die Konsumenten so weit bekommen, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, sich jede Saison oder gar jeden Monat modisch neu erfinden zu müssen, dann ist schon viel gewonnen.“

Die gegenwärtige Kultur der sofortigen Befriedigung sieht auch Morten Lehmann als eines der größten Probleme. „Im Durchschnitt wird ein Kleidungsstück nur sechs Mal getragen“, sagt der dänische Experte für Nachhaltigkeit. Und appelliert deshalb an den Hausverstand von Modefans: „Jeder sollte sich darüber Gedanken machen, ob das Outfit für die kommende Party danach überhaupt noch einmal angezogen wird.“ Und ist die Antwort „Nein“, sich vielleicht doch gegen den Kauf zu entscheiden.

Baldiges Aus für alle Fashion Shows?

In Zeiten, in denen jeder Laufsteg-Look in Echtzeit von den anwesenden Gästen auf Instagram gepostet wird, konnte eine Modeschau in den vergangenen Jahren nicht ausgefallen genug sein. Doch auch hier findet der Umwelt zuliebe ein Umdenken statt. Für manche heißt dies: ein Komplettverzicht.

Die Fashion Week in Stockholm wurde deshalb komplett abgesagt. So extrem geht es Dior nicht an, pflanzte jedoch die Bäume, die als Deko bei einer Show zum Einsatz kamen, danach ein. Derzeit wird an einem Tool gearbeitet, das künftig den ökologischen Fußabdruck der Modewoche messen soll. Denn auch scheinbare Kleinigkeiten können einen großen Unterschied machen: Präsentationen in Locations, die nicht den Einsatz unzähliger Glühbirnen erfordern, wird es künftig hoffentlich nicht mehr geben.