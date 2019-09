Mann macht Freundin einen Monat lang heimlich Heiratsantrag

Herausforderung

Die Fotos seiner heimlich-romantischen Gesten teilte er auf Facebook. Es sei "eine Herausforderung" gewesen, einen Weg zu finden, die Frage aller Fragen in einem Setting zu stellen, dass zu ihm und seiner Freundin passe. "Manche planen einen Flash-Mob, ein schickes Essen oder arrangieren ein Heiratszeichen in der Luft", schrieb er auf in dem sozialen Netzwerk.

Für ihn selbst kamen diese Optionen nicht in Frage: "Ich bin ein spontaner Improvisator." Und Okoro weiter: "Die Idee war, in gewagten Momenten so viele Fotos zu machen, bis ich den perfekten Augenblick gefunden habe, um den Antrag zu machen, oder erwischt werde."

Im Internet fand seine Aktion großen Anklang: Ein Video, in dem er den Ring hält und lacht, während seine Freundin sich die Zähne putzt, wurde etwa über 1,5 Millionen Mal angesehen.

Die logistische Meisterleistung des Briten wurde schließlich belohnt: Nach einem Monat machte Okoro ernst – später veröffentlichte er ein Bild von sich mit seiner Verlobten, die den Verlobungsring am Finger trägt. Welchen Moment er für den Antrag letztendlich auswählte, behielt er für sich.

Nur eines verriet er: Er sei nicht erwischt worden.