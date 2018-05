Kein Traum in Weiß: Wenn Frauen ungetragene Brautkleider verkaufen

Mit dem perfekten Brautkleid vor den Traualtar treten: Das war Kerstins sehnlichster Wunsch. Euphorisch suchte sie nach dem Heiratsantrag ihres Freundes in Brautmodengeschäften nach dem passenden Modell. Sie schlüpfte in unzählige Kleider, verliebte sich in eines – und kaufte es. Das Problem: Jedes Mal, wenn Kerstin das Kleid längere Zeit trug, versagte ihr Kreislauf. Sie fiel in Ohnmacht.

Die Vorbereitungen auf den großen Tag entwickelten sich zum Wechselbad der Gefühle. Wenige Wochen vor der Hochzeit fand Kerstin den Grund für ihre Ohnmachtsanfälle heraus: Weil sie mir einer gekrümmten Wirbelsäule geboren wurde, musste sie als Kind ein Korsett tragen. Im engen Brautkleid fühlte sie sich wieder so eingeengt wie damals. Da die Zeit drängte, nähte Kerstins Mutter spontan ein Kleid ohne Korsage, in dem sie schließlich "Ja" sagten konnte. Von ihrem alten Traumkleid trennte sich Kerstin kurz nach der Hochzeit und bot es im Internet zum Verkauf an.