London: Boa constrictor verspeist Taube auf Gehsteig

Am vergangenen Samstag sorgte ein tierisches Aufeinandertreffen in der Londoner Innenstadt für Aufsehen. Mitten auf der geschäftigen Leytonstone High Road machte sich eine Schlange über eine Taube her. Passanten filmten und fotografierten das in den Vogel verkeilte Reptil. Im Internet schlugen die geteilten Inhalte schnell Wellen.