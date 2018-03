Operativ entfernt: Python verschlingt Hausschuh

Ein Mann aus Haigslea, einem Vorort von Ipswich in Queensland (Australien), stellte am vergangenen Dienstag vor dem Zubettgehen seine Hausschuhe neben seinem Bett ab. Als er am darauffolgenden Morgen erwachte, fehlte einer der Schuhe. Der Grund für das rätselhafte Verschwinden: Eine Schlange hatte den Schlapfen in der Nacht verspeist. Das Tier, eine Rautenpython, wurde wenige Tage später von Schlangenfängern der Organisation N&S Snake Catcher eingefangen. Die Schlangenfänger teilten später Bilder des Reptils auf Facebook.