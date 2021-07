Fast tödlich: Mann wird von abgetrenntem Schlangenkopf gebissen

Albtraum für Schlangenphobiker: In den USA wurde ein Mann von einem abgetrennten Schlangenkopf attackiert. Der 40-jährige Texaner überlebte nur knapp.

Schlange im Garten

Jennifer Sutcliffe und ihr Ehemann Jeremy waren vor rund eineinhalb Wochen gerade in ihrem Garten in der Stadt Corpus Christi im Süden von Texas zugange, als Jennifer Sutcliffe eine Klapperschlange entdeckte. Um seine Frau zu beschützen, griff Ehemann Jeremy zur Schaufel und köpfte das Tier. Als er sich bückte, um das tote Reptil aufzuheben, biss die Schlange zu. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Gift in der Blutbahn des Mannes aus.

"Der Kopf drehte sich um und packte seine Hand. Er musste den Kopf der Schlange wegreißen", sagte Jennifer Sutcliffe Global News.

Bei der Schlange handelte sich um ein Exemplar der Gattung der Texas-Klapperschlangen, auch Westliche Diamant-Klapperschlangen genannt. Sie sind im Südwesten der USA und Nord-Mexiko verbreitet und erreichen eine Körperlänge von 1,20 bis 1,80 Metern. In Ausnahmefällen überschreiten sie auch eine Länge von 2,00 Metern. Als große Klapperschlange hat die Texas-Klapperschlange auch eine größere Giftmenge. Das Gift greift die Blutzellen rasch an und zerstört diese. Außerdem führt der Giftstoff zu Gewebezerstörungen im Bereich der Bissstelle, die stark anschwillt. Wird der Biss nicht behandelt, kann er sehr schwere Folgen für den Patienten haben und zum Tod führen.