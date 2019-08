Live aus Supermarkt: Frauen in Bayern überführten sich bei Instagram

Live im Internet haben zwei junge Frauen mit ihrem nächtlichen Ausflug in einem Münchner Supermarkt geprahlt - zum Verhängnis wurde ihnen, dass einer der Zuschauer die Polizei rief. Beamte umstellten nach Angaben vom Donnerstag das Geschäft und nahmen die 18- sowie 16-Jährige vorläufig fest.

Die beiden hatten sich am Mittwochabend in einem Regal hinter Klopapierpackungen versteckt und einsperren lassen, wie sie in dem Video erzählten. Ihre Tour durch die leeren Gänge übertrug eine der Frauen fast eine Stunde lang live auf ihrem Profil des sozialen Netzwerks, mehrere Nutzer kommentierten die Übertragung.

Auf Abonnenten-Fang

Die beiden Straftäterinnen bedienten sich an den Lebensmitteln im Supermarkt, wie die Polizei erklärte. Beamte nahmen das Duo mit aufs Revier, dort wurde die 16-Jährige von ihren Eltern abgeholt. Die Ältere durfte alleine gehen.

Die Ermittler werfen ihnen Hausfriedensbruch und Diebstahl vor - sie prüfen auch, den beiden den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen. Ein Sprecher schloss nicht aus, dass die Aktion dazu diente, mehr Abonnenten für den Instagram-Kanal zu gewinnen.