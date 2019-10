Laura Karasinski: Wo sich das Ästhetik-Talent zuhause fühlt

"Willkommen in unserem neuen Büro, Discokugel!", freut sich Laura Karasinski auf Instagram. Der dazugehörige Schnappschuss auf dem Fotoblog zeigt besagte Discokugel – in einem leeren Raum am geschliffenen Fischgrätparkett. Die Spiegelplättchen werfen viele kleine Lichtpunkte an die Altbauwände.

Die Räumlichkeiten werden bald die neue Dependance der Designagentur Atelier Karasinski beherbergen. Die mondäne Niederlassung ist ein weiterer Meilenstein in der Karriere der Wiener Artdirectorin mit polnischen Wurzeln. Dem 8. Wiener Gemeindebezirk, der Josefstadt, wo sie vor acht Jahren ihr erstes Designbüro eröffnete, bleibt Karasinski dabei treu.